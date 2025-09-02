Venezuela: Trump,’forze Usa hanno attaccato imbarcazione che trasportava droga’

agenzia

Washington, 2 set. (Adnkronos/Afp) – Donald Trump ha dichiarato che le forze Usa hanno attaccato un’imbarcazione che trasportava droga dal Venezuela. Le forze statunitensi “hanno sparato a una barca…, una barca che trasportava droga, con un sacco di droga a bordo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando alla Casa Bianca. “Quindi l’abbiamo eliminata”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA