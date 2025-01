Venezuela, ucciso il criminale più famoso di Caracas

agenzia

Wilexis è morto in uno scontro con le forze di sicurezza

CARACAS, 22 GEN – Il criminale più noto di Caracas, il 39enne Alexander Acevedo Monasterios, alias ‘el Wilexis’, è stato ucciso dalla polizia stamane nel quartiere La Lagunita, mentre aveva con sé due pistole 9 mm e una granata inesplosa. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Interno, della sicurezza e della pace Diosdado Cabello in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato. Wilexis aveva il suo centro operativo nel quartiere popolare di Petare, nel municipio Sucre, governato dal chavista José Vicente Rangel Ávalos, zona est di Caracas, faceva parte della lista dei ‘most wanted’ in Venezuela e su di lui pendeva una taglia da 150mila dollari. A vent’anni era già nella prigione di Tocorón, da cui uscì per benefici sconosciuti. Nel 2017 fu designato da Ávalos come ‘giudice di pace’ della zona, sotto un programma governativo noto come ‘zone di pace’ e oggi non più operativo, secondo quanto riportato dal sito all news Ntn24. Tra 2020 e nel 2021 ci furono vari scontri tra corpi di sicurezza venezuelani e la banda di Wilexis, ma il delinquente non fu mai catturato. Dopo le presidenziali dello scorso 28 di luglio, il quartiere di Petare fu uno dei più attivi nelle proteste contro il governo venezuelano, diventando il primo bastione del chavismo che sfidava apertamente il presidente Nicolás Maduro. L’annuncio della morte di Wilexis arriva alla vigilia del 23 gennaio, data simbolo in Venezuela per il recupero della democrazia contro la dittatura del generale Marcos Pérez Jiménez nel 1958 e nome di un altro bastione del chavismo, il 23 de Enero.

