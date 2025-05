Venier, ‘nel trimestre chiuse operazioni importanti per Snam’

agenzia

Crescita significativa, migliorato ad A- il rating di S

MILANO, 08 MAG – I dati trimestrali di Snam sono “molto importanti”. Lo afferma l’amministratore delegato Stefano Venier che sottolinea come “a una performance economica e finanziaria in significativa crescita, dove registriamo anche il miglioramento del rating ad A- da parte di Standard & Poor’s, si uniscono diversi traguardi industriali: l’accordo per l’acquisizione del 24,99% di Open Grid Europe, il closing dell’acquisizione di Edison Stoccaggio, l’avvio del rigassificatore di Ravenna e l’aggiudicazione di ulteriori 14 progetti nell’ultima asta Gse per la produzione di biometano”. Elementi che “consolidano in questo modo la nostra strategia di operatore paneuropeo multi-molecola, a presidio dei principali corridoi energetici e del percorso di transizione”.

