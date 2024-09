Venier, ‘Ravenna Ccs decarbonizza le imprese energivore’

agenzia

"Per la transizione energetica preservando la competitività"

ROMA, 03 SET – “L’impegno nel progetto Ravenna Ccs è parte integrante del nostro piano strategico, ed è coerente con la nostra intenzione di porci quale operatore multimolecola, per abilitare una transizione energetica giusta ed equilibrata, nell’ambito della quale offrire anche ai soggetti più energivori la possibilità di intraprendere percorsi di decarbonizzazione che ne preservino la competitività”. Lo ha dichiarato Stefano Venier, Amministratore Delegato di Snam, commentando l’avvio a Ravenna del primo impianto italiano per la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica (Ccs). “Facciamo leva sulle nostre storiche competenze nel trasporto e nello stoccaggio di molecole – ha proseguito Venier -, con particolare riferimento all’area padana, nella quale siamo già radicati con asset strategici, che da decenni sostengono lo sviluppo economico e sociale del Paese. La joint venture con Eni si colloca, peraltro, nella medesima traiettoria di analoghi progetti di interesse europeo a cui partecipiamo attraverso le nostre partecipate in Francia, Grecia e Regno Unito, e dai quali ci attendiamo di poter attingere sinergie funzionali al successo di Ravenna Ccs.”

