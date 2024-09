Verdi Ue, ‘Fitto non avrà vita facile alle audizioni’

agenzia

S, 'ruolo a Fitto è un problema ma saremo responsabili'

BRUXELLES, 17 SET – “Il fatto che un candidato di un governo di estrema destra venga nominato vicepresidente della Commissione Ue resta una grande preoccupazione per il gruppo dei Verdi”. Così la co-presidente dei Verdi Ue, Terry Reintke, sulla nomina di Raffaele Fitto che potrebbe “creare un pericoloso spostamento verso l’estrema destra nella Commissione e mettere a repentaglio la maggioranza pro-democratica”. Il gruppo – ha aggiunto – “non darà vita facile a Fitto” durante le audizioni di fronte all’Eurocamera. “Il ruolo di vicepresidente esecutivo ad un esponente di Ecr non corrisponde alle nostre richieste e ci crea problemi” ma “lavoreremo con responsabilità” in vista delle audizioni. Lo ha detto la capogruppo dei Socialisti Ue Iratxe Garcia Perez. “Vorrei conoscere l’impegno di Fitto nei confronti dei valori europei. C’è un problema politico nell’assegnare una vicepresidenza esecutiva” ad un candidato di Ecr ma “è necessario fare chiarezza. Noi lavoreremo con responsabilità pensando quale sia il meglio per l’Ue. Vogliamo valutare che tutti i candidati abbiano un impegno saldo nei confronti dei valori europei”, ha aggiunto.

