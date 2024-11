Verlingue rafforza la sua presenza in Svizzera con l’acquisizione di ProConseils Solutions

agenzia

QUIMPER, Francia, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ — Verlingue, intermediario assicurativo e filiale del Gruppo Adelaïde, annuncia l’acquisizione di ProConseils Solutions, uno dei principali operatori di brokeraggio assicurativo nella Svizzera francese. Questa operazione strategica consentirà a Verlingue di rafforzare la sua posizione sul mercato svizzero, ampliando la propria gamma dei servizi offerti e le proprie competenze in materia di assicurazioni per le imprese, gli enti pubblici e le strutture medico-sociali.

Fondata nel 2003, ProConseils Solutions è nota per il suo approccio su misura e per l’impegno nella garanzia della qualità dei servizi offerti ai suoi clienti. Con circa 25 collaboratori distribuiti in tre uffici nel cantone di Vaud, ProConseils Solutions fornisce servizi di consulenza e assistenza a oltre 1.500 aziende, circa 150 enti pubblici e 30 strutture medico-sociali offrendo soluzioni personalizzate per la gestione delle loro assicurazioni.

Questa operazione rientra a pieno titolo nel piano strategico Better Future 28 di Verlingue, che mira a rafforzare la sua presenza in Europa ed espandere i suoi territori di attività, riunendo diversi attori locali con una visione condivisa intorno a un progetto ambizioso.

Benjamin Verlingue, Amministratore Delegato del Gruppo Adelaïde, ha dichiarato:

«L’acquisizione di ProConseils Solutions rappresenta un passo importante nella nostra strategia di espansione in Svizzera e in Europa. Condividiamo con ProConseils Solutions valori forti, tra cui la vicinanza ai clienti e l’eccellenza del servizio. Questa unione ci permetterà di offrire a tutti i nostri clienti, sia in Svizzera che negli altri Paesi in cui operiamo, una gamma ancora più ampia di ompetenze e soluzioni sempre più adeguate alle loro esigenze. »

Alain Bornand e Joseph Gelsomino, co-fondatori di ProConseils Solutions, hanno commentato:

« L’integrazione in Verlingue e nel Gruppo Adelaïde rappresenta una vera opportunità, per i nostri clienti e per i nostri collaboratori. Saremo in grado di fornire un servizio ancora migliore e di beneficiare delle competenze tecniche e della portata internazionale del Gruppo. Ci consentirà inoltre di continuare a sviluppare ProConseils Solutions nella Svizzera francese, sia tramite i nostri team esistenti che tramite eventuali acquisizioni. Si tratta di una nuova fase per ProConseils Solutions e siamo lieti di condividerla con i nostri clienti, partner e collaboratori. »

Con questa acquisizione, Verlingue contribuisce all’ambizione del Gruppo Adelaïde di diventare il principale gruppo di intermediazione assicurativa familiare in Europa entro il 2028.

A proposito di Verlingue

Verlingue è una filiale del Gruppo Adelaïde, intermediario assicurativo specializzato nella tutela delle aziende.

Impegnata al fianco degli imprenditori, l’ambizione di Verlingue è di rendere la gestione dei rischi aziendali e la tutela dei collaboratori una vera leva di creazione di valore e di performance per i suoi clienti. Con sedi in Francia, in Portogallo, in Svizzera, nel Regno Unito e in Italia, e e una presenza in più di 100 Paesi attraverso i suoi partner,, Verlingue accompagna i propri clienti sul lungo termine e in ogni momento, per comprenderli al meglio e anticipare i nuovi rischi. L’obiettivo è progettare e gestire, insieme a loro, soluzioni semplici ed efficienti per tutelare le loro attività (rischi aziendali) e i loro collaboratori (protezione sociale complementare e pensionistica).

1.500 collaboratori, di cui 550 a livello internazionale

Presente in 5 Paesi in Europa

LinkedIn / www.verlingue.fr

A proposito di ProConseils Solutions

Broker assicurativo specializzato nella consulenza assicurativa per enti locali, strutture medico-sociali e PMI. Il nostro team vanta un’esperienza pluriennale e una formazione professionale superiore riconosciute a livello nazionale. Offriamo un servizio di prossimità e accogliamo il pubblico ogni giorno nei nostri uffici di Morges, Yverdon-les-Bains e Payerne . Rispetto, competenza, rigore e spirito di squadra sono i valori su cui si fonda la nostra azienda.

