Vermiglio di Delpero candidato italiano agli Oscar

Il film ha vinto il Leone d'argento a Venezia

ROMA, 24 SET – Vermiglio di Maura Delpero è il film che l’Italia candida alla selezione per l’Oscar come miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 18 titoli, tra cui il favorito Parthenope di Paolo Sorrentino, nella riunione che si è svolta oggi presso l’Anica del comitato di selezione. Vermiglio ha vinto il Leone d’argento alla Mostra del cinema di Venezia. Il film concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota 17 dicembre 2024. L’annuncio delle nomination è previsto per il 17 gennaio 2025, mentre la cerimonia degli Oscar sarà il 2 marzo 2025.

