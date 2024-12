Vermiglio fuori dalle candidature ai Critics Choice Awards

agenzia

La cerimonia il 12 gennaio a Los Angeles

LOS ANGELES, 12 DIC – Vermiglio non è tra i film in lingua non inglese candidato ai Critics Choice Awards. La doppietta di nomination, dopo quella ai Golden Globes di lunedì, sfugge a Maura Delpero, il cui titolo rappresenta l’Italia anche alla corsa all’Oscar. L’associazione nordamericana dei critici ha scelto di lasciare in gara Emilia Pérez prodotto in Francia e recitato in spagnolo, l’iraniano The Seed of the Sacred Fig, l’indiano All We Imagine as Light, il cartone lettone Flow, il brasiliano I’m Still Here e l’irlandese Kneecap. I Critics Choice Awards verranno assegnati il 12 gennaio a Los Angeles.

