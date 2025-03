Vernice contro il ‘Dito’ di Cattelan, prosciolti i tre attivisti

agenzia

Nel gennaio 2023 imbrattarono l'opera in piazza Affari a Milano

MILANO, 03 MAR – Sono stati prosciolti i tre attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione finiti a processo a Milano per aver lanciato vernice lavabile contro l’opera ‘Love’ di Maurizio Cattelan, meglio conosciuta come ‘il Dito’, in piazza Affari a Milano nel gennaio del 2023. Lo ha deciso il giudice Maria Teresa Guadagnino, pronunciando una sentenza di non doversi procedere per deturpamento di beni mobili per difetto di querela.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA