Verona: Cattoi-Testor (Lega), ‘solidarietà a Fugatti e dura condanna per atto ignobile’

Roma, 13 apr. “Massima solidarietà e vicinanza al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dura condanna per l’atto ignobile che ha colpito i suoi familiari. Intollerabile manifestare il proprio dissenso nei confronti della politica compiendo gesti inqualificabili, vigliacchi e per nulla democratici. Siamo certe che il presidente Fugatti non si farà intimidire da chi pensa di poter far prevalere il proprio pensiero e le proprie ragioni con la violenza. Ci auguriamo che gli autori di questo orribile episodio siano presto individuati e puniti”. Lo dichiarano le parlamentari trentine della Lega Vanessa Cattoi ed Elena Testor.

