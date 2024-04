Verso il Cdm martedì, sul tavolo anche le semplificazioni

agenzia

Domani il preconsiglio. Norme affido minori e magistrati

ROMA, 24 MAR – Dovrebbe tenersi martedì pomeriggio, e non domani come ipotizzato in un primo momento, la prossima riunione del Consiglio dei ministri. Domani mattina alle dieci intanto è convocato il pre-Consiglio, la riunione dei tecnici preparatoria del Cdm. Sul tavolo nuove misure sull’affido dei minori, un nuovo ddl semplificazioni e alcuni decreti legislativi sulla giustizia che potrebbero riguardare anche l’introduzione di un test psicoattitudinale per i magistrati. Il ddl semplificazioni contiene alcune novità che vanno dai vaccini ed esami del sangue che si potranno fare in farmacia, allo stop ai diplomifici, il dimezzamento degli anni per dichiarare la morte presunta e la possibilità di intervenire più semplicemente sugli immobili vincolati. Il testo è presentato dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il provvedimento rientra nel più ampio piano di semplificazioni che ha l’obiettivo di introdurre 200 semplificazioni entro il 2024 e 600 nel complesso entro il 2026.

