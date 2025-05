Verso il fallimento di un’altra ex società della Santanchè

agenzia

Attesa decisione su Ki Group Holding spa, naufraga il concordato

MILANO, 29 MAG – Si profila una dichiarazione di fallimento per un’altra delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla ministra Daniela Santanchè e dall’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Il giudice di Milano Francesco Pipicelli, davanti al quale stamane si è tenuta l’udienza per discutere “l’inammissibilità della domanda di accesso” al concordato in bianco e l’istanza di apertura della procedura fallimentare di Ki Group Holding spa, si è riservato di decidere. Il pm Marina Gravina, titolare delle indagini con Luigi Luzi, ha insistito per la liquidazione giudiziale mentre i legali della società si sono rimessi alla decisione.

