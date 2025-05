Verso ultime trattative su flessibilità multe auto, ok Paesi Ue

agenzia

Via libera dagli ambasciatori, domani il voto dell'Eurocamera

BRUXELLES, 07 MAG – Via libera dai Paesi Ue all’avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sulla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni. La proposta, avanzata dalla Commissione europea, punta a concedere maggiore flessibilità alle case automobilistiche nel raggiungimento dei nuovi target ambientali entrati in vigore quest’anno. Gli ambasciatori dei 27 hanno approvato il mandato negoziale per discutere l’emendamento proposto a inizio aprile dalla presidente Ursula von der Leyen: la modifica prevede di calcolare la conformità ai limiti di emissione su una media triennale (2025-2027), anziché su base annuale. L’obiettivo è aiutare i costruttori a rispettare il tetto di 93,6 grammi di CO2 per chilometro, previsto a livello di flotta, permettendo di compensare eventuali sforamenti in uno o due anni con prestazioni migliori negli altri. A quanto si apprende, 25 Paesi hanno sostenuto il mandato, mentre il Belgio si è astenuto e la Svezia ha votato contro. Il Parlamento europeo voterà la propria posizione domani a Strasburgo, aprendo così formalmente i negoziati per l’approvazione finale.

