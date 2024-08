Vertice centrodestra, leader rinnovano patto di coalizione

agenzia

Determinati a continuare tutta legislatura attuando il programma

ROMA, 30 AGO – EMBED START Image {id: “editor_0”}

Il premier, due vice premier e due ministri. E’ l’appoggio del centrodestra a Catania a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Trantino. Sul palco con il presidente del consiglio Giorgia Meloni ci sono Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Schillaci, Nello Musumeci e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, 26 maggio 2023. ANSA/ UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI/ FILIPPO ATTILI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++