Vertice Percassi-Pagliuca, è Juric il dopo Gasperini

Via libera Atalanta per nuovo tecnico che firmera' un biennale

BERGAMO, 06 GIU – È Ivan Juric l’allenatore scelto dall’Atalanta per raccogliere l’eredità di Giampiero Gasperini. Il via libera definitivo al tecnico croato è arrivato questa mattina, nel corso di un incontro tra il presidente e l’amministratore delegato, Antonio e Luca Percassi, il direttore sportivo Tony D’Amico e il co-chairman Stephen Pagliuca, ovvero gestione sportiva e proprietà del club. Juric, reduce da due esperienze negative alla Roma e al Southampton, firmerà un contratto biennale. Succede dopo nove anni a Gasperini, di cui è stato giocatore e assistente in panchina.

