Vescovo Usa, a Minneapolis bimbi colpiti durante la messa

"Servono misure adeguate per prevenire violenza"

CITTÀ DEL VATICANO, 27 AGO – Vari vescovi statunitensi stanno postando in questi momenti su X chiedendo preghiere dopo la sparatoria avvenuta in una chiesa di Minneapolis e dove sono morti due bambini di 8 e 10 anni. “Fratelli e sorelle – scrive ad esempio l’arcivescovo di Portland, mons. Alexander King Sample -, il mio cuore è pesante a seguito della tragica sparatoria di questa mattina alla Annunciation Catholic School di Minneapolis. Preghiamo per coloro che sono morti, per la guarigione dei feriti e per il conforto dei loro cari. È particolarmente straziante sapere che questi studenti erano riuniti per la messa all’inizio del nuovo anno scolastico quando la tragedia” è iniziata. “Nel nostro dolore, ci rivolgiamo a Cristo – aggiunge – mentre rinnoviamo la nostra determinazione a lavorare per il cambiamento. Preghiamo affinché vengano prese misure adeguate per contribuire a prevenire tale insensata violenza”. Dai feriti si sta recando invece il vescovo ausiliare di Minneapolis, mons. Kevin Kenney.

