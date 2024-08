Vespucci a Tokyo, tutto pronto per apertura Villaggio Italia

agenzia

In mostra le eccellenze, palinsesto ricco di eventi culturali

TOKYO, 26 AGO – È tutto pronto a Tokyo per l’apertura del Villaggio Italia, l’ “esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale delle eccellenze italiane”, dopo l’arrivo dello storico veliero e nave scuola della Marina militare che per la prima volta è giunta in Giappone. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperà il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fortemente voluto il progetto, il ministro della Difesa giapponese Minoru Kihara, l’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, Luca Andreoli, Amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di nave Amerigo Vespucci. “Il Villaggio Italia è molto importante per dare il segnale della forza del nostro Sistema Paese”, spiega all’ANSA l’Ambasciatore d’Italia Gianluigi Benedetti. “Qualcosa che complementa la Vespucci, che già di per sé porta tanta cultura, tanta storia e tanta traduzione, e anche tante capacita italiane, dalla costruzione della nave fino alla capacità di saperla guidare a vela nei passaggi più complicati. E il villaggio porta appunto nei porti più importanti di questo periplo il resto: la tecnologia, il saper fare bene dell’Italia e tutta la tradizione culturale che così tanto è significativo per cementare e creare l’amicizia soprattutto tra le generazioni più giovani. Perché è su di loro che dobbiamo fare affidamento per mantenere nel caso del Giappone, ma anche con gli altri Paesi, l’amicizia che tradizionalmente ci contraddistingue”.

