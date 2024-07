Vespucci e Frecce Tricolori, Los Angeles celebra l’Italia

agenzia

Crosetto e Zappia aprono oggi la sei giorni di celebrazioni

LOS ANGELES, 03 LUG – Los Angeles accoglie il fiore all’occhiello del Made in Italy. È arrivata al porto di San Pedro la nave scuola della Marina Militare italiana, l’Amerigo Vespucci, che è partita da Genova il 1 luglio 2023 e tocca la metropoli californiana nell’ambito di un tour internazionale tra cinque continenti e tre oceani. Lo storico veliero resterà in città fino all’8 luglio. Fino ad allora sarà possibile prenotarsi gratuitamente per una visita a bordo e fermarsi al “Villaggio Italia”, allestito all’attracco: 12 mila metri quadrati con stand di istituzioni e di imprese Made in Italy, spazi per la proiezione di film, mostre d’arte e un ristorante.