Vespucci, inaugurato a Mumbai il Villaggio Italia

Ad Difesa Servizi, 'piattaforma di dialogo tra i popoli'

ROMA, 29 NOV – Alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in India, Antonio Bartoli, dell’amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, e del comandante delle scuole della Marina Militare, ammiraglio Antonio Natale, è stato inaugurato ufficialmente oggi a Mumbai il Villaggio Italia, l’expo itinerante pluriennale che raccoglie il meglio del made in Italy e che sta accompagnando nave Amerigo Vespucci nel suo tour mondiale. La cerimonia si è aperta sulle note di ‘Con te partirò’ suonata dalla banda dell’Aeronautica Militare. Nel suo saluto l’ambasciatore Bartoli ha sottolineato l’importanza della tappa di Mumbai che ha portato per la prima volta Vespucci a fare scalo in un porto dell’India dopo aver percorso 40.000 miglia, aver solcato tre oceani e doppiato Capo Horn. “I rapporti con l’India stanno procedendo a gonfie vele”, ha sottolineato l’ambasciatore. Dal canto suo Andreoli ha evidenziato come Vespucci e il Villaggio Italia hanno dimostrato anche qui a Mumbai di aver raggiunto un importante obiettivo: diventare una “piattaforma di comunicazione” che consente di costruire ponti tra i popoli e favorire il dialogo. La cerimonia si è conclusa con gli inni nazionali di Brasile e Italia intonati sempre dalla banda dell’Aeronautica Militare e l’ammaina bandiera sulla Vespucci. Il Villaggio Italia, allestito all’Indira Dock del porto di Mumbai, resterà aperto alle visite del pubblico indiano fino al 2 dicembre.

