Veto Usa a risoluzione Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no

'Il testo non condanna Hamas'. 14 i voti favorevoli

NEW YORK, 18 SET – Gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volta isolati. Il testo – che ha ottenuto 14 sì’ e il solo no americano – chiede a Israele di “revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza” e di garantirne la distribuzione sicura e senza ostacoli. Chiede poi un “cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente” a Gaza, e il “rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas”. “L’opposizione degli Usa a questa risoluzione su Gaza non arriva a sorpresa. I membri del Consiglio di Sicurezza Onu hanno ignorato gli Stati Uniti quando hanno detto che era inaccettabile, a partire dal fatto che non condanna Hamas, e inoltre traccia un falso parallelo tra Israele e Hamas”. Lo ha detto una rappresentante degli Stati Uniti al Palazzo di Vetro prima di porre il veto al testo elaborato dai membri eletti. “La guerra potrebbe finire oggi se Hamas rilasciasse gli ostaggi”, ha aggiunto.

