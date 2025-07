Via libera a dl fisco, passa il ravvedimento speciale

agenzia

La Commissione finanze ha chiuso i lavori, da lunedì in Aula

ROMA, 17 LUG – Arriva il nuovo ravvedimento speciale legato al concordato preventivo biennale 2025-2026. La Commissione Finanze della Camera, in una seduta lampo, ha dato l’ok all’emendamento del presidente Marco Osnato (Fdi) in versione leggermente riformulata e ha approvato il provvedimento dando mandato al relatore. Il testo è atteso in Aula a partire da lunedì. Poi passerà al Senato per la seconda lettura.

