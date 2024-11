agenzia

E' il termine per le partite Iva per aderire al patto biennale

ROMA, 12 NOV – Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto legge per la “riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale”. Le partite Iva avranno tempo fino al 12 dicembre per aderire al patto biennale con il fisco.

