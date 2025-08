Via libera della Camera al decreto Economia, è legge

agenzia

Sospesa sugar tax e proroga al 2033 della società Milano-Cortina

ROMA, 06 AGO – Via libera dell’Aula della Camera al decreto Economia. I sì sono stati 160, i no 99 e 3 gli astenuti. Il testo, già approvato dal Senato, è legge. Il provvedimento contiene, tra l’altro, una serie di misure in favore delle piccole e medie imprese. Stop alla sugar tax fino al gennaio 2026, Iva agevolata per le opere d’arte e norme in favore delle mamme lavoratrici con due figli a carico, risorse per l’edilizia carceraria. Nel testo omnibus è stata inserita anche la proroga fino al 2033 della società Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali.

