Viareggio: Tosi (Fi), ‘episodio inaccettabile per società civile’

Roma, 13 set. “La donna che ha commesso l’omicidio di Viareggio non può essere assolta in nessun caso. Qui siamo oltre il far west: rincorre un uomo che l’ha derubata e lo uccide. Questo è inammissibile, ingiustificabile e raccapricciante. E’ un episodio che crea un precedente che la società civile non si può permettere. E’ giusto che chi delinque venga punito più severamente: la società è cambiata e anche il pacchetto sicurezza non è sufficiente. Bisogna inasprire le pene, abbassare l’età della punibilità. Ma non ci può essere il far west”. Così Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, intervenendo a Tagadà.

