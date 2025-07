agenzia

'E gli europei dovranno sborsare e sborsare'

MOSCA, 14 LUG – “Se questo è tutto ciò che Trump intendeva dichiarare oggi sull’Ucraina, è tanto fumo e poco arrosto”. Così, nella prima reazione che viene da Mosca, il vice presidente della Duma Konstantin Kossacyov ha commentato le minacce del presidente americano di imporre sanzioni secondarie del 100% agli alleati della Russia se entro 50 giorni non si arriverà a un accordo per porre fine al conflitto. “In 50 giorni quante cose possono cambiare sul campo di battaglia e negli umori dei leader della Nato e degli Usa!”, ha aggiunto Kossacyiov sul suo canale Telegram. Riferendosi poi al fatto che i Paesi europei dovranno pagare a Washington gli armamenti per l’Ucraina, ha aggiunto: “Gli europei dovranno sborsare e sborsare, il formaggio gratuito per loro era in una trappola per topi. C’è solo un beneficiario: il complesso militare-industriale degli Stati Uniti”. “A Kiev – conclude il vice presidente della Duma – non resta che continuare a combattere fino all’ultimo ucraino, dal momento che è il destino che si sono scelti”.

