Video rubati a De Martino, pm indaga per revenge porn

agenzia

Procedimento contro ignoti. Verifiche della Postale

ROMA, 09 SET – La Procura di Roma contesta anche il reato di revenge porn nel fascicolo relativo in relazione ai video carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione – e finiti sul web – in cui compare il conduttore tv Stefano De Martino in atteggiamenti intimi insieme alla fidanzata. Il procedimento è, al momento, contro ignoti. Le indagini sono state affidate alla Polizia Postale.

