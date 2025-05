Videogame e IA, nasce il centro sperimentale di arti interattive

agenzia

Fondato da professionisti del settore, corsi di laurea e master

ROMA, 02 MAG – Si chiama Csai ed è il primo Centro sperimentale di arti interattive d’Italia che offre corsi di laurea all’avanguardia pensati per formare i professionisti del domani nel settore tecnologico e videoludico. Questa realtà pionieristica è stata ideata e fondata da figure di spicco che hanno fatto la storia dei videogiochi in Italia e non solo, portando con sé un bagaglio di esperienza e visione senza precedenti. Il Centro nasce dalla convinzione che il videogioco e le arti interattive rappresentino potenti motori di cambiamento e progresso nonché una possibilità di lavoro concreta per i giovani. La visione è quella di un futuro in cui queste forme espressive siano pienamente riconosciute nel loro valore culturale, sociale ed educativo, diventando strumenti per l’apprendimento, l’inclusione e l’innovazione. Con un approccio collaborativo e multidisciplinare, il Csai si impegna a creare un ponte tra il mondo accademico, l’industria e il pubblico, promuovendo la cultura del videogioco come forma d’arte autentica e veicolo di crescita per le generazioni future, anche grazie al Gamm, il museo del videogioco di Roma. Con questo obiettivo, il Centro sperimentale si dedica a ricerca, formazione e sviluppo per guidare questa trasformazione culturale e valorizzare appieno le potenzialità delle opere interattive. Il corpo docente è formato dai professionisti del settore, dalla leggenda del gaming mondiale Gōichi Suda – meglio conosciuto come SUDA51 – a Marco Saletta, southern europe head of sales presso Sony Interactive Entertainment. Ai docenti si affianca un pool di aziende leader del settore che offriranno agli studenti un’opportunità imperdibile: partecipare a veri e propri stage formativi lavorando allo sviluppo di un videogioco e mettendo in pratica le competenze acquisite. Ai percorsi accademici si affiancano due corsi di Alta Formazione biennali in Game Design e Development e Grafica 3D, Game Design e Animazione, pensati per fornire competenze pratiche e specialistiche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA