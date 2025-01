Vietati i discorsi politici in 80/o della liberazione Auschwitz

agenzia

Parleranno solo i sopravvissuti, tra gli ospiti Re Carlo

ROMA, 13 GEN – Alla commemorazione per l’80/o anniversario della liberazione di Auschwitz, il 27 gennaio, nessuna personalità politica prenderà la parola, mentre interverranno solo i sopravvissuti. Il museo di Auschwitz ha vietato tutti i discorsi dei politici all’evento che segnerà 80 anni dal giorno in cui le truppe sovietiche liberarono il campo nel 1945. Solo i sopravvissuti di Auschwitz parleranno, in quella che sarà probabilmente l’ultima grande commemorazione in cui molti saranno ancora vivi e in condizioni di salute tali da poter viaggiare. “Non ci saranno discorsi politici”, ha detto Piotr Cywiński, direttore del memoriale e museo di Auschwitz-Birkenau, in un’intervista al Guardian. “Vogliamo concentrarci sugli ultimi sopravvissuti che sono tra noi e sulla loro storia, il loro dolore, il loro trauma e il loro modo di offrirci alcuni difficili obblighi morali per il presente”, ha aggiunto. Alla cerimonia assisterà, fra gli altri, Re Carlo III

