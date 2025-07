Vietnam: Hanoi, stop alla plastica monouso entro il 2028

agenzia

HANOI, 17 LUG – A partire dal 1° gennaio 2028, nei mercati e nei minimarket di Hanoi sarà vietato l’uso di sacchetti di plastica monouso, contenitori in polistirolo per alimenti e altri articoli non biodegradabili. Come riferisce il quotidiano Dantri, il provvedimento fa parte di una più ampia risoluzione che impone a tutte le attività produttive, commerciali e domestiche della città di adottare misure più severe per contrastare la diffusione dei rifiuti plastici. Secondo il Comitato del Popolo di Hanoi, nella capitale vengono distribuiti gratuitamente oltre 38 milioni di sacchetti l’anno, la maggior parte dei quali finisce in discarica dopo un solo utilizzo. Le nuove norme riguardano anche il settore manifatturiero: dal 2028, le imprese che utilizzano plastica in polietilene e polipropilene dovranno impiegare almeno il 20% di materiale riciclato negli imballaggi, percentuale che salirà al 30% entro il 2030. La produzione e l’importazione di plastica monouso saranno progressivamente eliminate, fino al divieto totale previsto per il 2031, salvo eccezioni per i prodotti certificati con l’Ecolabel vietnamita. Le limitazioni riguardano anche gli operatori del commercio elettronico, che dovranno ridurre il ricorso a imballaggi plastici o predisporre sistemi di restituzione per evitarne la dispersione ambientale. Infine, gli alberghi e le strutture turistiche dovranno dire addio agli accessori da bagno monouso in plastica già a partire dal prossimo 1° gennaio 2026.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA