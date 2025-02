Vietnam, nuova linea ferroviaria con la Cina da 8 miliardi

agenzia

Parlamento approva progetto per collegare il porto di Hai Phong

PECHINO, 19 FEB – Il Parlamento vietnamita ha approvato i piani per una nuova linea ferroviaria del valore di 8 miliardi di dollari da Hai Phong, la più grande città portuale nel nord del Paese, al confine con la Cina allo scopo di rafforzare i collegamenti tra i due Paesi e facilitare gli scambi commerciali. L’infrastruttura, hanno riferito i media locali, attraverserà alcuni dei principali centri manifatturieri del Vietnam, sede di Samsung, Foxconn, Pegatron e altri giganti globali, molti dei quali dipendono da un flusso regolare di componenti dalla Cina. Il percorso della linea si estenderà per 390 chilometri, da Hai Phong alla città montuosa di Lao Cai, che confina con la provincia cinese dello Yunnan, e attraverserà anche la capitale Hanoi. Alcuni dei finanziamenti necessari per sostenere l’opera saranno assicurati dalla Cina tramite prestiti: si tratta di una delle due linee ferroviarie per il Dragone, parte della Belt and Road Initiative (Bri), la Nuova Via della Seta di Pechino.

