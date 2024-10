Vigilanza: Floridia verso convocazione plenaria ‘motu proprio’ per venerdì

agenzia

Roma, 9 ott. Non c’è al momento nessuna convocazione dell’Ufficio di presidenza per riprogrammare la plenaria per eleggere il nuovo presidente Rai, ipotesi circolata in mattinata dopo che la maggioranza ha deciso di disertare la Vigilanza. E’ probabile – si apprende da fonti della Commissione – che la presidente della bicamerale, la 5 Stelle Barbara Floridia, convochi ‘motu proprio’ una plenaria venerdì per andare al voto. Senza passare dunque dall’Ufficio di presidenza.

