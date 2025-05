Vigili del fuoco morti, la Procura di Chieti apre un fascicolo

agenzia

Già disposta l'autopsia, si attende recupero salme

CHIETI, 02 MAG – Il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani, ha aperto un fascicolo nei confronti di ignoti sulla morte dei due vigili del fuoco deceduti ieri durante un’escursione in località Balzolo di Pennapiedimonte (Chieti), sulla Maiella. Le salme dei due 42enni non sono state ancora riportate a valle, difficili le operazioni di recupero dalle acque del torrente Avello. Il reato ipotizzato, ai fini dell’autopsia, che è stata già disposta, è l’omicidio colposo. L’apertura del fascicolo, secondo quanto si apprende, è un atto meramente formale in vista dell’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni nell’obitorio del policlinico di Chieti. Erano liberi dal servizio ieri Emanuele Capone e Nico Civitella e insieme ad altri due colleghi del comando provinciale di Chieti, che sono stati tratti in salvo, avevano organizzato l’escursione nella mattinata del 30 aprile.

