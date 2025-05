Vigili del fuoco morti nel Chietino, domani incarico autopsia

agenzia

Le salme sono da ieri pomeriggio all'obitorio dell'ospedale

CHIETI, 04 MAG – Sarà affidato domani in Procura a Chieti, al medico legale Pietro Falco, l’incarico per procedere all’autopsia sui vigili del fuoco del comando di Chieti, Emanuele Capone e Nico Civitella, entrambi di 42 anni, morti della forra del fiume Avello a Pennapiedimonte (Chieti) mentre, lo scorso 30 aprile, stavano facendo un’escursione con altri due colleghi che sono stati soccorsi. L’incarico sarà conferito dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giancarlo Ciani, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo, un adempimento formale per procedere con l’autopsia. Le salme dei due vigili del fuoco, riportate in superficie dopo tre giorni a causa della gran quantità d’acqua dell’Avello, che avrebbe messo a rischio i soccorritori durante le operazioni di recupero, da ieri pomeriggio sono all’obitorio del policlinico di Chieti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA