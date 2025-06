Villa Pamphili: pm, ‘la donna si chiama Anastasia Trofimova

agenzia

La piccola si chiamava Andromeda ed è nata a Malta a giugno 2024

ROMA, 19 GIU – Si chiama Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk in Russia, la donna trovata morta lo scorso sette giugno a Villa Pamphili a poca distanza dal corpo della figlia di circa un anno. Lo comunica la Procura di Roma in una nota, spiegando che all’identificazione si è arrivati grazie alla collaborazione della Fbi e delle autorità maltesi. “La donna risulta entrata a Malta nel settembre 2023 utilizzando un passaporto con il nominativo di Anastasia Trofimova – spiega la Procura -. Presso l’ambasciata statunitense a Malta era stata avviata la pratica di registrazione della bambina con il nominativo di Andromeda Ford, nata a Malta il 14 giugno 2024. La comparazione delle impronte della vittima con quelle riportate sul passaporto consentirà di acquisire definitiva certezza in merito alla identificazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA