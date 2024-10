Vilnius, ‘in Ucraina stiamo perdendo, ora servono truppe’

agenzia

Landsbergis: 'Se c'è la Corea del Nord superate le linee rosse'

BRUXELLES, 25 OTT – “Mi spiace dirlo, ma in Ucraina stiamo perdendo la guerra”. Lo afferma il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis nel corso di un’intervista all’ANSA in cui esprime “forte preoccupazione” sull’ipotesi che i soldati nordcoreani possano prendere parte al conflitto, superando quindi una “linea rossa”. “Se è così, dobbiamo riprendere l’idea della Francia d’inviare truppe, in un ruolo o nell’altro”, sostiene. “Non parlo di un intervento Nato, ma di Parigi con altri alleati”, dichiara aggiungendo che pure l’ipotesi d’inviare “compagnie d’armi private” non va scartata. “Potrebbe succedere”, dice.

