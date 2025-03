Viminale-Ordine-Fnsi,tavolo per rafforzare sicurezza giornalisti

agenzia

Riunione con Piantedosi, 'difendere la libertà di stampa'

ROMA, 11 MAR – Un tavolo tecnico incaricato di esaminare e proporre iniziative concrete per rafforzare la sicurezza dei giornalisti. È quanto stabilito nella riunione del Centro di coordinamento per il monitoraggio, l’analisi e lo scambio permanente di informazioni sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti, che si è tenuta questa mattina al Viminale. All’incontro, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario Nicola Molteni, la segretaria del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Paola Spadari, il vicepresidente dell’Ordine, Angelo Luigi Baiguini, il presidente e il Segretario generale aggiunto della Federazione nazionale della stampa italiana, Vittorio Di Trapani e Claudio Silvestri. Nel corso della riunione sono stati analizzati i dati aggiornati sugli episodi di minacce e intimidazioni ai danni dei giornalisti, mettendo in evidenza, informa il Viminale, “la necessità di rafforzare le misure di protezione e di promuovere una maggiore cooperazione tra istituzioni e organi di informazione. È stata inoltre sottolineata l’importanza di intensificare le attività di prevenzione e di supporto ai professionisti dell’informazione, per difendere la libertà di stampa e garantire un ambiente sicuro per gli operatori del settore”. Da qui l’idea del tavolo tecnico tra le cui priorità figurano iniziative per favorire il recepimento della direttiva europea sulle querele temerarie, per esaminare proposte operative sul nuovo disegno di legge che riguarda il reato di diffamazione, attualmente all’esame del Parlamento e l’introduzione di una specifica aggravante per i reati commessi ai danni di operatori dell’informazione. Ai lavori parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, dell’Ordine dei Giornalisti e della Fnsi, con l’obiettivo di definire strategie condivise per contrastare le minacce alla libertà di stampa e migliorare la protezione dei giornalisti. In parallelo il Centro di coordinamento continuerà il lavoro di monitoraggio e analisi, mantenendo un dialogo costante con tutti gli attori coinvolti, per sviluppare strategie efficaci e mirate a tutela della libertà di informazione.

