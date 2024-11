Vino: Simonit&Sirch Academy, al via nuovi corsi delle Scuole di Potatura in campo

agenzia

Roma, 18 nov. (Labitalia) – Al via i nuovi corsi di Scuole di Potatura in campo. A organizzarli Simonit&Sirch Academy, un’articolata piattaforma di formazione dedicata all’allevamento della vite basata su un ambiente di apprendimento virtuale e in campo. Unica nel suo genere a livello internazionale, offre sulla piattaforma 4 corsi on demand continuativi e 8 webinar registrati nelle vigne su tematiche diverse (potatura, dendrochirurgia, parete fogliare) e numerose Scuole di Potatura in presenza in diverse regioni italiane e straniere. Le prossime Scuole di Potatura di 1° livello prendono il via in novembre. Il pacchetto prevede 2 corsi online, Vine Pruner e Vine Pruner Advanced, e 3 giornate di esercitazioni pratiche, che si svolgeranno full time dalle 8.00 alle 17.00 tra novembre 2024 e gennaio 2025 per la potatura invernale e in primavera 2025 per la selezione dei germogli. I tutor Simonit&Sirch insegneranno le tecniche di potatura e gestione delle piante per salvaguardarne salute e longevità, favorire la resilienza agli stress climatici,e migliorare la sostenibilità dei vigneti. Verranno esplorati i quattro principi fondamentali della Potatura Simonit&Sirch: rispettare il flusso linfatico, favorire la ramificazione e la crescita cronologica del legno, praticare tagli piccoli e preservare il legno vivo. Complessivamente si terranno 13 Scuole di potatura in varie regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Campania): a chi frequenterà tutte le lezioni e supererà una prova pratica d’esame, sarà rilasciato un attestato di completamento del corso. Inoltre si terranno altre scuole di potatura all’estero (una formazione mista on-line e in presenza e anche solo in presenza) in California, Oregon, Germania, Spagna, Portogallo e Australia. Date e programmi dettagliati si trovano sul sito www.simonitesirchacademy.com, dove si possono già fare le iscrizioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA