Violentata fuori dalla discoteca, due ventenni fermati

La donna portata in ospedale a Genova forse è stata drogata

GENOVA, 07 OTT – La squadra mobile di Genova ha fermato due ventenni accusati di avere violentato una donna di 30 anni all’uscita di una discoteca in corso Italia, la passeggiata a mare di Genova. Gli investigatori, coordinati dal pm Valentina Grosso del gruppo Fasce deboli, hanno proceduto al fermo perché uno dei due aveva acquistato dei biglietti per l’estero. È stata la stessa vittima a raccontare quanto successo anche se in modo confuso tanto che gli investigatori ipotizzano che possa essere stata anche drogata.

