Violentata in parco a Roma, fermato il responsabile
Uomo bloccato dai carabinieri, era irregolare in Italia
ROMA, 26 AGO – Fermato dai carabinieri il presunto responsabile dello stupro di una donna di 60 anni avvenuto all’alba di domenica nel parco di Tor Tre Teste a Roma. Si tratta di un 26enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo é accusato di rapina e violenza sessuale. E’ stato fermato nei pressi della stazione Termini.
