Violenti scontri in Bangladesh, oltre 700 feriti

Studenti in piazza contro le norme sul servizio civile

DACCA, 19 LUG – Violenti scontri tra polizia e studenti manifestanti in Bangladesh, dove oltre 700 persone persone sono rimaste ferite in 26 dei 64 distretti del Paese. Le proteste studentesche contro le norme sull’assunzione del servizio civile, hanno causato finora 39 morti, 32 uccise solo oggi. Si contano almeno 104 agenti di polizia e 30 giornalisti feriti. “I manifestanti – ha detto la polizia – hanno appiccato il fuoco e compiuto atti vandalici” contro gli uffici della televisione statale BTV e dell’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, nonché contro “vari” edifici della polizia e del governo.

