Violenza donne: Boschi (Iv), ‘eliminazione è sfida del secolo’

Roma, 30 ott. “La sfida per eliminare la violenza contro le donne, e affermare non solo sulla nostra Carta la parità, richiede un impegno che va oltre il governo di turno. La sfida di questo secolo richiede alleanze trasversali tra partiti e anche tra uomini e donne, perché la violenza non è questione di donne, è innanzitutto questione di uomini”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, intervenendo alla conferenza stampa ‘Quando non saremo più vittime” promossa dalla senatrice Daniela Sbrollini.

“I dati mostrano che, mentre gli omicidi volontari sono calati, i femminicidi non hanno subito la stessa diminuzione. Quando l’autore di un omicidio è il partner o l’ex partner, solo nel 4% dei casi la vittima è un uomo, mentre nel 60% dei casi la vittima è una donna, se poi si allarga alla sfera familiare si arriva all’80%. Sono dati che ci dicono che anche se non tutti gli uomini sono potenziali assassini, purtroppo tutte le donne sono potenziali vittime”.