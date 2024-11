Violenza donne: Meloni, ‘fare passi avanti su formazione forze dell’ordine’

agenzia

Roma, 25 nov. Cosa si può fare di più per la formazione di magistrati e forze dell’ordine che trattano casi di violenza sulle donne? “È molto difficile capire come una persona reagisce o può reagire, c’è un tema di paura, di vergogna, è una sfera estremamente intima, quindi ci vuole per forza una formazione che sia specifica. Lo abbiamo previsto per quello che riguarda i magistrati nella legge che abbiamo fatto, c’è una specializzazione. Anche sulle forze dell’ordine, che poi sono il primo contatto, bisogna sicuramente fare dei passi in avanti, così come li facciamo nelle scuole. È un tema sul quale la formazione va fatta a 360 gradi, ma anche qui sono stati fatti dei fondamentali passi in avanti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dalla direttrice di ‘Donna Moderna’, Maria Elena Viola.

