Violenza su donne: Bergamini (Fi), ‘al centro valori di protezione, libertà e dignità’

Roma, 25 nov. “La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne pone al centro tre valori: protezione, libertà, dignità. Protezione che significa non soltanto l’inquadramento delle norme sul piano della prevenzione e della rapida risposta alle minacce o alle aggressioni, ma anche una continua e instancabile sensibilizzazione culturale ed educativa affinché il rispetto delle donne sia un principio radicato sin dalle generazioni più giovani. C’è poi un altro aspetto fondamentale per contrastare questo fenomeno che spesso devasta la vita di quante lo subiscono, l’inclusione sociale: creare le condizioni per ricominciare, riaccendere la propria esistenza dopo l’incubo. Su tutto questo, anche sul versante occupazionale, il governo è fortemente impegnato. L’integrità della donna è un valore universale. Oggi, quindi, il nostro pensiero va a quante, nel mondo, subiscono matrimoni forzati, sono private del diritto di studiare o esprimersi. Il nostro pensiero va anche alle donne vittime delle tratte di esseri umani. Per tutte loro dobbiamo rafforzare il nostro impegno nelle organizzazioni sovranazionali, troppo spesso inefficaci. E’ una battaglia di vita e libertà”. Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata e vicesegretario nazionale di Forza Italia.

