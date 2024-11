Violenza su donne: Boccia, ‘battere patriarcato spetta anche agli uomini’

agenzia

Roma, 25 nov. “La violenza maschile è un problema degli uomini che ricade sulle donne e comprime i diritti umani di più del 50% della popolazione. Per noi uomini è arrivato il momento di un’assunzione di responsabilità. Serve un cambiamento culturale, perché il patriarcato esiste e va combattuto ogni giorno, non solo il 25 novembre. Approviamo insieme le leggi che mancano, come molestie, consenso ed educazione all’affettività e poi lavoriamo perché con l’educazione, la formazione e la specializzazione questa cultura machista possa finalmente essere messa al bando, in ogni ambito della società”. Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

