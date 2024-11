Violenza su donne: Boccia, ‘destra cerca nemici per giustificare Albania, ma femminicidi italiani’

agenzia

Roma, 25 nov. “Colpisce che in una giornata come questa da destra e nel governo continuino a cercare nemici e a individuare colpevoli ‘stranieri’ per reati, come quelli della violenza contro le donne e del femminicidio, che le statistiche, non il Pd, ci dicono essere di natura non etnica ma nella maggioranza dei casi assolutamente ‘nostrana’”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Sono i fidanzati, i mariti che per lo più picchiano o uccidono le loro compagne, mogli o fidanzate. Mettere in rapporto migranti e violenza sulle donne può servire solo alla propaganda cara a Salvini ma da una premier donna come Giorgia Meloni ci saremmo aspettati più amore di verità. Questa narrazione non aiuta quella che dovrebbe essere una battaglia comune. Non riconoscere la violenza maschile come ragione culturale non aiuterà certo la tutela dei diritti delle donne”.