agenzia

Roma, 27 nov L’aula della Camera ha approvato, con 164 sì, 36 no e 77 astenuti, la mozione della maggioranza sulle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Via libera anche ad alcune parti della mozione presentata da Pd, Avs, Iv e Azione.

