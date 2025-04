Violenza su donne: deputate Pd, ‘educazione e prevenzione priorità, calendarizzare subito Pdl’

agenzia

Roma, 3 apr “Di fronte a questa continua mattanza di donne, il governo non può limitarsi a interventi di repressione. Serve un’azione incisiva di prevenzione, che passi necessariamente dall’educazione all’affettività e al rispetto tra i generi. Eppure, le proposte di legge su questo tema, depositate da tempo in Parlamento, sono bloccate nelle commissioni Cultura di Camera e Senato per volontà della maggioranza”. Lo dichiarano le deputate dem della Commissione femminicidio Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio