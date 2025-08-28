Violenza su donne: Fidanza, ‘serve risposta forte e unitaria da Istituzioni’

agenzia

Roma, 28 ago. “Esprimo la mia piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alle colleghe europarlamentari, a tutte le esponenti politiche e, più in generale, a tutte le donne coinvolte in questa vergognosa vicenda di violenza digitale. Ogni atto di violenza o sopraffazione a sfondo sessista rappresenta una ferita profonda alla dignità umana e va condannato con assoluta fermezza”. Lo afferma l’eurodeputato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.