Violenza su donne: Fratoianni, ‘patriarcato esiste, basta negare’

Roma, 25 nov. “Il patriarcato esiste e opera nella società, anche quando non ce ne rendiamo conto. Per questo la battaglia contro la violenza sulle donne interroga anche gli uomini, soprattutto gli uomini, e non in un singolo giorno. E le parole non bastano, servono fatti”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Serve l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Serve innanzitutto che siamo noi uomini a fare il primo passo per fermare l’oppressione del patriarcato, perché la violenza contro le donne è prima di ogni cosa un nostro problema. Serve garantire pieno sostegno e protezione a chi denuncia, e finirla – conclude Fratoianni – di negare, sminuire e attaccare le vittime a mezzo stampa. Per tutto questo dobbiamo batterci, giorno dopo giorno”.

