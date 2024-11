Violenza su donne: Fratoianni, ‘problema degli uomini immersi in una cultura malata’

agenzia

Roma, 23 nov “È una giornata particolarmente importante oggi. Lo è sempre quando le piazze delle nostre città vengono attraversate da rivendicazioni di giustizia e libertà”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Dopo le parole assurde di membri del governo e della maggioranza di destra sul patriarcato che non esiste, è ancora più fondamentale dire con chiarezza – prosegue il leader di SI – che la violenza sulle donne è prodotto della cultura patriarcale. Ed è fondamentale farlo in chiaro, nelle piazze e ovunque sia possibile”.